تعرف على عدد السكان في كل دولة خليجية (صورة)
Reuters
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بلغ عدد سكان دول الخليج العربية 57.4 مليون نسمة، حسب مركز الإحصاء الخليجي في وقت سابق من اليوم.
وبين المركز أن نسبة الذكور 159 لكل 100 من الإناث، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي للسكان سجل 2.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
مركز الإحصاء الخليجي :— خبر عاجل (@AJELNEWS24) December 31, 2020
عدد سكان دول الخليج العربي يبلغ 57.4 مليون نسمة، ونسبة الذكور بينهم تبلغ 61.3% بينما تبلغ نسبة الإناث 38.7%. pic.twitter.com/iyZj48uNtV
ولفت إلى أن 21.9 في المئة من سكان بلدان المجلس أعمارهم دون 15 سنة وأن معدل إعالة صغار السن 29% ومعدل الإعالة الكلية 32.6%.
المصدر: وكالات