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تعرف على عدد السكان في كل دولة خليجية (صورة)

أخبار العالم العربي

تعرف على عدد السكان في كل دولة خليجية (صورة)
Reuters
متسوقون خليجيون في مركز للتسوق- صورة تعبيرية
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بلغ عدد سكان دول الخليج العربية 57.4 مليون نسمة، حسب مركز الإحصاء الخليجي في وقت سابق من اليوم.

وبين المركز أن نسبة الذكور 159 لكل 100 من الإناث، مشيرا إلى أن معدل النمو السنوي للسكان سجل 2.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2019.

ولفت إلى أن 21.9 في المئة من سكان بلدان المجلس أعمارهم دون 15 سنة وأن معدل إعالة صغار السن 29% ومعدل الإعالة الكلية 32.6%.

المصدر: وكالات

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