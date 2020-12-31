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القبض على 12 داعشيا هاجموا مواطنين وعناصر أمن عراقيين

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القبض على 12 داعشيا هاجموا مواطنين وعناصر أمن عراقيين
أرشيف
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ألقت وكالة الاستخبارات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية اليوم الخميس القبض على 12 إرهابيا في محافظة نينوى شمالي البلاد، اشتركوا بعمليات ضد مواطنين وعناصر أمن عراقيين.

وذكرت وكالة الاستخبارات في بيان صحفي أن "مديرية استخبارات نينوى ومن خلال المتابعة المستمرة لعناصر عصابات داعش ألقت القبض على 12 إرهابياً ضمن عصابات داعش مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وأضافت، أن "الموما إليهم عملوا بمايسمى ديوان الجند والمعسكرات العامة وفرقة السيلاوي ووحدة الدفاع الجوي بصفات مقاتلين وعناصر اسناد تحت كنى واسماء مختلفة".

وتابعت: "من خلال التحقيقات الأولية معهم اعترفوا بانتمائهم لتلك العصابات الاجرامية واشتراكهم بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين في الفترات الماضية التي سبقت عمليات التحرير".

 

المصدر: RT

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