تقرير: 4400 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية منهم 170 طفلا

قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية، اليوم الخميس، إن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ بنهاية هذا العام نحو 4400 معتقل منهم 170 طفلا و40 امرأة.

وذكرت مؤسسات هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة –سلوان في تقريرها السنوي أن "عدد المعتقلين الإداريين وصل إلى نحو 380 معتقلا" من بين الإجمالي.

وتستخدم إسرائيل قانونا بريطانيا قديما يتيح لها اعتقال الفلسطينيين لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر تكون قابلة للتجديد دون محاكمة بدعوى وجود ملف سري للمعتقل.

وأوضح التقرير أن "القوات الإسرائيلية اعتقلت نحو 4634 فلسطينيا/ة خلال عام 2020 من بينهم 543 طفلا، و128 من النساء"، وأفرج خلال العام عن بعض هؤلاء.

وأضاف التقرير أن "عدد الأسرى الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد وصل إلى 543 أسيرا منهم خمسة أسرى خلال العام 2020، وأعلى حكم على أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته 67 مؤبدا".

وأفاد بأن "هناك على الأقل عشر حالات لمعتقلين مصابين بالسرطان وبأورام بدرجات متفاوتة "من بينهم الأسير فؤاد الشوبكي 81 عاما، وهو أكبر الأسرى سنا".

وذكر التقرير أن هناك تسعة نواب معتقلين من بين نواب المجلس التشريعي المنتخبين في دورته الأخيرة.

المصدر: "رويترز"