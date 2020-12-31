وصول الفرقاطة "الجلالة" إلى قاعدة الإسكندرية

وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة الأولى من طراز "فریم بيرجامینی" الإيطالية ، لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية والتي تشهد طفرة تكنولوجية في منظومات التسليح.

وتعد الفرقاطة "الجلالة" واحدة من أصل فرقاطتين من طراز فريم تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا وتتميز بالقدرة على الإبحار لمسافة 6000 ميل بحري، وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحرين المتوسط والأحمر.

وألقى الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية كلمة أكد فيها أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على تنفيذ إستراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري لتعزيز القدرات القتالية للقوات البحرية، موضحا أن الفرقاطة الجديدة تعد ضمن الوحدات الأكثر تطورا في القوات البحرية المصرية بما تمثله من قوة ردع للحفاظ على السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية ودعم أمن قناة السويس في ظل العدائيات والتحديات التي تشهدها المنطقة.

كما أشار إلى حرص القيادة السياسية على الإحتفاظ بأعلى درجات الجاهزية للقوات المسلحة كقوة تحقق الأمن والإستقرار في المنطقة وتكافح الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتساهم فى أعمال التنمية، كما تحرص على السعي المستمر لتنمية علاقاتها القوية مع الحلفاء والشركاء لتحقيق الآمال والتطلعات المشتركة نحو تحقيق الأمن والإستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT