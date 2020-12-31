ردا على إدانات الحكم بسجن الهذلول.. السعودية تعلن رفضها التدخلات في شأنها القضائي

أعربت الحكومة السعودية عن رفضها أي تدخلات خارجية في شؤون قضاء المملكة على خلفية الإدانات الدولية والأممية للحكم الصادر في البلاد بحق الناشطة الحقوقية، لجين الهذلول.

إقرأ المزيد

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، عبدالعزيز الواصل، في حديثه مع نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان الأممية، ندى الناشف، إن "المملكة تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان".

وشدد الواصل، حسبما نقلته وكالة "واس" الرسمية، اليوم الأربعاء، على "رفض المملكة لأي إملاءات للتدخل في الشأن القضائي في البلاد".

وأوضح أن بلاده "اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات تاريخية ومهمة في مجال حقوق المرأة وتمكينها على جميع الأصعدة، وأن ذلك جاء بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين"، الملك سلمان بن عبد العزيز، و"اهتمام مباشر" من ولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وطالب الواصل المفوضية السامية لحقوق الإنسان "بالابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان واحترام سيادة واستقلال الدول وأحكام أجهزتها القضائية".

وسبق أن أعرب مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة عن قلقه من قرار السلطات القضائية السعودية إدانة الهذلول، داعيا المملكة إلى الإفراج المبكر عنها في أسرع وقت.

وفي 28 ديسمبر قضت محكمة سعودية مختصة بقضايا الإرهاب بسجن الهذلول مدة 5 أعوام و8 أشهر في عملية محاكمة أثارت إدانات دولية.

والهذلول البالغة 31 عاما من عمرها محتجزة لدى السلطات منذ 15 مايو 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة.

المصدر: "واس" + وكالات