المغرب يعلن تسجيل ‭2143‬ إصابة جديدة بكورونا و41 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الأربعاء تسجيل 2143 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 2160 حالة في اليوم السابق، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 437 ألفا و332 حالة.

كما تم تسجيل 41 وفاة نزولا من 42 في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7355.

وتماثل 3822 مصابا للشفاء في الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي المتعافين 405 آلاف و251 شخصا.

وسبق أن أعلن وزير الصحة المغربي، خالد آيت الطالب، يوم 24 سبتمبر، أن بلاده حصلت على 65 مليون جرعة من لقاحين مضادين لفيروس كورونا لتطعيم حوالي 25 مليونا من السكان.

وقال: "الاستعدادات لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح بلغت مراحل متقدمة جدا، وتشمل تدريبات ميدانية وإجراءات تنظيمية وتعبئة الموارد البشرية واللوجستية".

المصدر: "رويترز" + RT