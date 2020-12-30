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التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف قصر المعاشيق في عدن

أخبار العالم العربي

التحالف العربي: اعتراض طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف قصر المعاشيق في عدن
Reuters
إطلاق نار من منظومة دفاع جوي للقوات السعودية.
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أعلن التحاف العربي بقيادة السعودية أن قواته اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون لاستهداف قصر المعاشيق الرئاسي في عدن.

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ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عن التحالف أن قواته اعترضت ودمرت "طائرة مسيرة حوثية حاولت استهداف قصر المعاشيق".

وسبق أن أفادت وكالة "رويترز" استنادا إلى شهود سكان محلين بسماع دوي انفجار قرب قصر المعاشيق الذي نقل إليه مجلس الوزراء اليمني بعد الهجوم على مطار عدن.

وتعرض مطار عدن الأربعاء، بالتزامن مع وصول الحكومة الجديدة إليه، لقصف صاروخي خلف، حسب بيانات وزارة الصحة اليمنية، 22 قتيلا على الأقل وأكثر من 50 جريحا.

وحمل وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتي تدعمها السعودية، معمر الإرياني، قوات الحوثيين المسؤولية عن الهجوم، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.

المصدر: "الإخبارية" + "رويترز" 

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