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دمشق تطالب مجلس الأمن بإجراءات "حازمة وفورية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية"

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دمشق تطالب مجلس الأمن بإجراءات
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جددت دمشق مطالبتها لمجلس الأمن "بتحمل مسؤوليته" واتخاذ إجراءات "حازمة وفورية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية" على سوريا.

وفي رسالة لرئيس مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة قالت وزارة الخارجية السورية إن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية دليل على استمرار سلطات الاحتلال في ممارسة إرهاب الدولة وغطرستها".

وأضافت الخارجية في بيان أن سوريا تطالب مجددا مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته في إطار ميثاق الأمم المتحدة وأهمية صون السلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات "حازمة وفورية لوقف تلك الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية المتكررة" على الأراضي السورية.

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وكانت وكالة "سانا" نقلت عن مصدر عسكري أن إسرائيل قصفت وحدة دفاعات للجيش السوري في ريف دمشق ليل أمس، أسفر عن مقتل شخص وجرح 3 جنود ووقوع أضرار مادية.

 

المصدر: "سانا"

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