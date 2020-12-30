بايدن وهاريس يشاركان في حملة انتخابية قد تحدد المسيطر على مجلس الشيوخ الأمريكي

يتوجه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ونائبته كاملا هاريس إلى ولاية جورجيا في أوائل الشهر المقبل للمشاركة في حملتين لمرشحين ديمقراطيين في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ الأمريكي.

إقرأ المزيد

وذكر بيان لفريقهما الانتقالي اليوم الأربعاء، أن هاريس ستسافر إلى مدينة سافانا يوم الثالث من يناير من أجل الدعاية للمرشحين جون أوسوف ورافائيل وارنوك، في انتخابات الإعادة المقررة يوم الخامس من يناير، وفي اليوم التالي، يتوجه بايدن، الذي سيتسلم السلطة يوم 20 يناير، إلى مدينة أتلانتا، عاصمة جورجيا.

وإذا فاز المرشحان الديمقراطيان بالمقعدين فسيكون مجلس الشيوخ منقسما مناصفة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبالتالي سيكون الصوت المرجح لهاريس، وستكون السيطرة على مجلسي الكونغرس للحزب الديمقراطي.

والمنافسان الجمهوريان لأوسوف وارنوك هما كيلي لوفلر وديفيد بيرديو.

وفي حالة فوز الجمهوريين بالمقعدين أو أحدهما، فسوف يحتفظون بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ، وسيكون بوسعهم عرقلة الأهداف التشريعية لبايدن ومرشحيه القضائيين.

المصدر: رويترز