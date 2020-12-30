وزير الخارجية الجزائري يبحث الملف الليبي مع نظيره في حكومة "الوفاق"

تلقى وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، اتصالا هاتفيا مساء أمس الثلاثاء من نظيره في حكومة "الوفاق" الليبية، محمد الطاهر سيالة، بحثا خلاله آخر التطورات في ليبيا.

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وجاء في بيان للخارجية الجزائرية أن الجانبين تناولا "تطورات الأوضاع في ليبيا الشقيقة وآفاق العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن بوقدوم جدد "التزام الجزائر وتضامنها غير المشروط من أجل بلوغ حل سياسي داخلي للأزمة بعيدا عن أي تدخل أجنبي".

يذكر أن سيالة أعرب خلال زيارته الأخيرة لموسكو عن أمل حكومة الوفاق في ألا يفكر أي طرف في "إشعال فتنة الحرب من جديد"، وشدد على أن الحكومة المتمخضة عن اتفاق الصخيرات لا تنوي التخلي عن مسؤوليتها عن "حماية طرابلس وكل المدن الليبية".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية + RT