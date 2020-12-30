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مصر تعلق على استهداف مطار عدن وتوجه رسالة للحكومة اليمنية الجديدة

أخبار العالم العربي

مصر تعلق على استهداف مطار عدن وتوجه رسالة للحكومة اليمنية الجديدة
Reuters
انفجار مطار عدن
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دانت وزارة الخارجية المصرية استهداف مطار عدن في اليمن، اليوم الأربعاء، أثناء هبوط طائرة رئيس وأعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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وأكدت مصر مجددا على موقفها الثابت من دعم ومساندة اليمن في نضاله لاستعادة الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب اليمني ومواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.

وشددت الخارجية المصرية على أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية الخسيسة لن تثني الحكومة اليمنية الجديدة عن المضي قدما في مهامها لاستعادة مؤسسات الدولة، ومواجهة ما يقف أمامها من تحديات جسام، سعيا نحو التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، وذلك استنادا لاتفاق الرياض والمرجعيات المتفق عليها".

المصدر: RT

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