السعودية تسجل انخفاضا جديدا للإصابات اليومية بكورونا

سجلت السعودية انخفاضا جديدا للإصابات اليومية بعدوى فيروس كورونا حيث رصدت المملكة في إحصائية اليوم الأربعاء 113 حالة فقط.

ورصدت وزارة الصحة السعودية 113 حالة إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك العدد العام للمصابين إلى 362601 شخص، وتعتبر حالات 2705 منهم نشطة، بينها 387 حرجة.

وتشير إحصائية اليوم إلى انخفاض مستمر لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأيام الأخيرة، وسجلت المملكة في 26 ديسمبر 163 حالة، وفي 27 ديسمبر 154، وفي 28 ديسمبر 119، وفي 29 ديسمبر 149، وذلك بعد أن تجاوز هذا المؤشر قبل عدة أشهر مستوى 4 آلاف.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (113) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (170) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (353,682) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/hA5yocz27p — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) December 30, 2020

وأفادت الوزارة برصد 10 وفيات جديدة ناجمة عن المرض لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6214 متوفيا.

ويشهد مؤشر الوفيات اليومية استقرارا نسبيا وبلغ في 26 ديسمبر 8 حالات، وفي 27 ديسمبر 9، وفي 28 ديسمبر 11، وفي 29 ديسمبر 8.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 353682 شخصا، بعد تسجيل 170 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: RT