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المجلس الانتقالي الجنوبي: من العجلة رمي التهمة على الحوثيين في هجوم مطار عدن

أخبار العالم العربي

المجلس الانتقالي الجنوبي: من العجلة رمي التهمة على الحوثيين في هجوم مطار عدن
Reuters Fawaz Salman
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حذر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، من أنه من السابق لأوانه إلقاء اللوم على جماعة الحوثيين في الهجوم الذي استهدف اليوم الأربعاء مطار عدن.

يتبع..

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