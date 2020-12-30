المجلس الانتقالي الجنوبي: من العجلة رمي التهمة على الحوثيين في هجوم مطار عدن
Reuters Fawaz Salman
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حذر نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، من أنه من السابق لأوانه إلقاء اللوم على جماعة الحوثيين في الهجوم الذي استهدف اليوم الأربعاء مطار عدن.
الحوثي عدو ظاهر، فمن يرفع شعار الموت لن يكون إلا عدوا للبشر دون شك— هاني بن بريك (@HaniBinbrek) December 30, 2020
ولكن من العجلة رمي التهمة للحوثي، فليس الحوثي المتضرر الوحيد من اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة، فالذين صرخوا ألما من الاتفاق وإعلان الحكومة كثر، وهناك رجال نظام قطر وتركيا وصراخهم كان الأشد#مطار_عدن#تفجير_مطار_عدن
يتبع..