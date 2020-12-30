الجامعة العربية تدين تفجير مطار عدن في اليمن

دان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات التفجير الذي ضرب مطار عدن بعد وقت قصير من هبوط طائرة فيه كانت تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة.

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ونعى أبو الغيط ضحايا الانفجار، متمنيا السلامة للجرحى، وشد على يد أعضاء الحكومة الجديدة ورئيسها "الذين يقومون بمهمة شجاعة في وقت بالغ الصعوبة من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني".

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة "أن التفجير عمل إرهابي جبان يستهدف تخريب الاتفاق السياسي الذي جرى التوصل إليه مؤخرا برعاية الرياض، والذي تم بمقتضاه تشكيل الحكومة الجديدة ورأب الصدع مع المجلس السياسي الانتقالي بالجنوب"، مشددا على أن "من يقف وراءه لا يريد الخير لليمن وأهله ويسعى إلى تثبيت حال الفوضى وإرباك المشهد وإطالة معاناة اليمنيين".

وهزت عدة انفجارات عنيفة اليوم الأربعاء، مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إليه.

المصدر:RT