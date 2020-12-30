السفير البريطاني لدى اليمن يدين الهجوم على مطار عدن

دان السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون، اليوم الأربعاء، الهجوم على مطار عدن الدولي، واعتبره "محاولة حقيرة لإحداث مذابح وفوضى".

وقال السفير البريطاني في تغريدة على موقع "تويتر": "أدين الهجوم الجبان على مطار عدن المتزامن مع وصول الحكومة الجديدة".

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وأضاف: "كانت محاولة حقيرة لإحداث مذابح وفوضى وجلب المعاناة، عندما اختار اليمنيون المضي قدمًا".

وتابع قائلا: تعازيي لعائلات القتلى، واتمنى الشفاء للجرحى".

أدين الهجوم الجبان على مطار عدن المتزامن مع وصول الحكومة الجديدة. كانت محاولة حقيرة لإحداث مذابح وفوضى وجلب المعاناة عندما اختار اليمنيون المضي قدمًا .تعازي لعائلات القتلى و اتمنى الشفاء للجرحى. pic.twitter.com/AOAAGxdTZa — Michael Aron (@HMAMichaelAron) December 30, 2020

وهزت مطار عدن اليوم الأربعاء عدة انفجارات عنيفة، بالتزامن مع وصول طائرة تقل أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة إليه، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

المصدر: RT