الأسد وعائلته في طرطوس يشاركون في زراعة الاشجار

شارك الرئيس السوري بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد مع أكثر من 300 طالب وطالبة من الفرق التطوعية لطلبة سورية، في تشجير منطقة حرش التفاحة بريف الدريكيش الذي تعرض للحرائق العام الماضي.

وتأتي مشاركة الرئيس الأسد والسيدة أسماء الأسد ضمن إطار حملة وطنية تطوعية انطلقت منذ أسابيع وتستمر حتى نهاية شهر مارس المقبل بمشاركة العديد من النقابات والمنظمات والجمعيات الأهلية، بهدف زراعة ملايين الغراس الحراجية والمثمرة في مختلف المحافظات السورية.

يذكر أن سوريا شهدت عددا من الحرائق خلال العام الجاري بلغ 2480 حريقا وشمل 4 محافظات، اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، نتجت عن ظروف جوية وبعضها كان مفتعلا.

المصدر: RT