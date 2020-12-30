بعد تفريغ كاميرات المراقبة.. الكشف عن سبب تشريح جثة المخرج السوري الراحل حاتم علي في مصر

تسلمت أسرة المخرج السوري الراحل، حاتم على، جثمانه بعد تشريحه، تمهيدا لنقلها إلى سوريا لدفنها، بعد أن توفي داخل غرفته بفندق ماريوت الزمالك.

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وقامت جهات التحقيق بتشريح الجثمان للتأكد من عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، حيث توفي المخرج الراحل نتيجة إصابته بأزمة قلبية.

وتبين من تحريات الأجهزة الأمنية أن المخرج الراحل حاتم علي كان مقيما داخل فندق ماريوت الزمالك، ولم تظهر على جثته أي آثار عنف أو شبهة جنائية، وتبين من توقيع الكشف الطبي الاولي أن الوفاة كانت نتيجة توقف عضلة القلب.

كما تبين من تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بطرقات الفندق عدم دخول أو خروج أي شخص من وإلى غرفة الراحل.

المصدر: المصري اليوم