وكالة "يونيوز" تنشر مشاهد حصرية لسليماني والمهندس

عرضت وكالة "يونيوز" للأخبار مشاهد حصرية تعرض للمرة الأولى لقائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في إحد محاور القتال ضد "داعش" بالعراق.

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وأظهرت المشاهد تبادل سليماني التحية مع قوات الحشد الشعبي العراقي في إحدى جبهات القتال ضد "داعش" في العراق، وقيام مقاتلي الحشد الشعبي بالتقاط الصور التذكارية مع سليماني، وتبادل التحيات، وكذلك اطلاعه من قبل مسؤولي الحشد على خطط سير المعارك.

وعرضت المشاهد أيضا، سليماني وهو يبارك لضباط الجيش العراقي تحرير إحدى المناطق العراقية من عصابات "داعش"، إضافة إلى عناقه أحد مسؤولي الحشد الشعبي ممن شاركوا بعملية التحرير.

وظهر الجنرال سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وهما يشرحان لمقاتلي الحشد خطة عسكرية لتحرير مناطق عراقية من مسلحي "داعش"، إضافة إلى أداء صلاة الجماعة مع مقاتلين ومسؤولين من الحشد الشعبي.

وشارك قائد قوة القدس الجنرال قاسم سليماني بما يعرف بـ"الهوسة العراقية" إلى جانب أبو مهدي المهندس فرحا بالانتصارات وتحرير المناطق العراقية من "داعش".

واغتالت الولايات المتحدة الأمريكية فجر الجمعة 3 يناير 2020، سليماني والمهندس ورفاقهما، بغارة جوية استهدفت موكبهما قرب مطار بغداد، في خرق واضح للقوانين الدولية.

المصدر: وكالة يونيوز