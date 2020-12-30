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أبو ظبي تفرض نظام الدراسة عن بعد لمدة أسبوعين للحد من انتشار كورونا

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أبو ظبي تفرض نظام الدراسة عن بعد لمدة أسبوعين للحد من انتشار كورونا
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أعلنت إمارة أبو ظبي اعتمادها نظام الدراسة "عن بعد" في المدارس لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني في يناير المقبل، حفاظا على صحة الطلبة والعاملين، ولمواجهة انتشار جائحة كورونا.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي على تويتر، اليوم الأربعاء، إن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، اعتمدت نظام الدراسة "عن بعد" في كافة مدارس الإمارة لأول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ في 3 يناير، وذلك حرصا على صحة الطلبة والمدرسين.

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ونوهت لجنة إدارة الطوارئ بأنه على جميع الطلبة والمدرسين والعاملين في المدارس والقادمين من خارج الدولة، عبر أي من مطاراتها أو مداخلها، الالتزام بمتطلبات الحجر الصحي كافةً ووفقاً للإجراءات المعلن عنها والمعتمدة في الإمارة.

المصدر: مكتب أبو ظبي الإعلامي

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