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مقتل شخص وإصابة 3 جنود بقصف إسرائيلي جديد على ريف دمشق

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مقتل شخص وإصابة 3 جنود بقصف إسرائيلي جديد على ريف دمشق
Reuters
صورة أرشيفية
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أفادت وكالة "سانا" للأنباء، بأن القصف الذي استهدف وحدة دفاعات للجيش السوري، فجر اليوم الأربعاء،  بريف دمشق أسفر عن مقتل شخص وجرح 3 جنود ووقوع أضرار مادية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أنه "في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من شمال الجليل استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل بريف دمشق".

وأضاف المصدر أن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لبعض صواريخ العدوان الذي أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح 3 جنود ووقوع خسائر مادية".

كذلك شن الطيران الإسرائيلي الأسبوع الماضي، غارة جوية استهدفت نقاط عسكرية إيرانية أدت إلى مقتل 9 أشخاص، بحسب ما ذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

المصدر: سانا

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