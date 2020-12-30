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الغنوشي يهنئ الرئيس الجزائري بعودته سالما إلى بلاده

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الغنوشي يهنئ الرئيس الجزائري بعودته سالما إلى بلاده
Reuters ZS/kts
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي
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هنأ راشد الغنوشي رئيس حركة "النهضة" التونسية، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد عودته من رحلته العلاجية في ألمانيا.

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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعود إلى بلاده بعد رحلة علاج في ألمانيا
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعود إلى بلاده بعد رحلة علاج في ألمانيا

وكتب الغنوشي عبر صفحته في موقع "فيسبوك": "تهانينا لرئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة الأخ عبد المجيد تبون بمناسبة عودته سالما معافى لأرض الوطن بعد رحلة علاج في الخارج، مع تمنياتنا له بدوام الصحة والعافية، كما نغتنم هذه المناسبة لتأكيد عمق أواصر الأخوة الصادقة التي تجمع شعبينا الشقيقين".

وعاد تبون إلى الجزائر أمس الثلاثاء بعد أن سافر إلى ألمانيا في 28 أكتوبر للعلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

تهانينا لرئيس الجمهورية الجزائرية الشقيقة الأخ عبد المجيد تبون بمناسبة عودته سالما معافى لأرض الوطن بعد رحلة علاج في...

Publiée par ‎Rached Ghannouchi راشد الغنوشي‎ sur Mardi 29 décembre 2020

المصدر: RT

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