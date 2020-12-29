مصر.. غلق 7 مساجد لـ"عدم التزامها" بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

قررت مديرية أوقاف مدينة دمياط، غلق عدد من المساجد لـ"عدم الالتزام" بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، في أول تطبيق لقرار وزير الأوقاف.

وشكلت مديرية أوقاف دمياط، لجنة، للمرور على المساجد ومتابعة عمليات النظافة والتطهير والتعقيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعدم التهاون مع المخالفين، ما أسفر عن غلق 7 مساجد، 3 في فارسكور و4 في كفر سعد.

وكان وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، قرر عقب أدائه صلاة الظهر بمسجد النور، يوم الثلاثاء، غلق المسجد وساحته، وعدم السماح بفتحه لمدة أسبوعين، لعدم الالتزام بالكمامة والمصلى الشخصي.

وقرر وزير الأوقاف، خصم 10 أيام من كل إمام من إمامي المسجد وجميع العاملين المكلفين بالعمل في المسجد اليوم، مع التأكيد على جميع رواد المساجد، بالالتزام بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة التباعد الاجتماعي، مشددا على أن الوزارة ستضطر لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية.

وقرر وزير الأوقاف إحالة كل من مفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لهما المسجد إلى التحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهم في المتابعة، مع تفويض جميع مديري المديريات في إغلاق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية وإحالة كل مقصر من العاملين بالأوقاف للتحقيق.

ناصر حاتم

المصدر: RT