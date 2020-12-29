بالفيديو.. جندي إسرائيلي يسرق علبة سجائر من متجر فلسطيني

وثقت كاميرا مراقبة قيام جندي إسرائيلي بسرقة علبة سجائر من متجر فلسطيني في الأراضي الفلسطينية.

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، اعترف الجيش الإسرائيلي بأن الجندي كان في مهمة شمالي الضفة الغربية، عندما ذهب إلى متجر فلسطيني وسرق خلسة علبة سجائر ووضعها في جيبه.

كما أقر الجندي بالسرقة بعد فضح الجريمة ووصول الفيديو إلى قادة الجيش الإسرائيلي.





תיעוד: לוחם בצנחנים נשלח ל-14 ימי מחבוש לאחר שגנב חפיסת סיגריות בחנות פלסטינית בשומרון. צה"ל: מדובר באירוע חריג ופסול, שאינו עומד בנורמות הנדרשות מלוחם @roysharon11pic.twitter.com/nujeR2W7b1 — כאן חדשות (@kann_news) December 29, 2020

ويعاني أصحاب المتاجر الفلسطينية من انتهاكات الجنود الإسرائيليين، بما في ذلك السرقات المتكررة، لكن الجيش لا يفتح تحقيقات في غالبيتها بسبب غياب كاميرات المراقبة المثبتة التي من شأنها فضح مثل هذه الجرائم.



المصدر: وكالات