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بالفيديو.. جندي إسرائيلي يسرق علبة سجائر من متجر فلسطيني

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. جندي إسرائيلي يسرق علبة سجائر من متجر فلسطيني
Reuters
جنود إسرائيلين، أرشيف
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وثقت كاميرا مراقبة قيام جندي إسرائيلي بسرقة علبة سجائر من متجر فلسطيني في الأراضي الفلسطينية.

وبعد انتشار الفيديو على نطاق واسع، اعترف الجيش الإسرائيلي بأن الجندي كان في مهمة شمالي الضفة الغربية، عندما ذهب إلى متجر فلسطيني وسرق خلسة علبة سجائر ووضعها في جيبه.

كما أقر الجندي بالسرقة بعد فضح الجريمة ووصول الفيديو إلى قادة الجيش الإسرائيلي.

ويعاني أصحاب المتاجر الفلسطينية من انتهاكات الجنود الإسرائيليين، بما في ذلك السرقات المتكررة، لكن الجيش لا يفتح تحقيقات في غالبيتها  بسبب غياب كاميرات المراقبة المثبتة التي من شأنها فضح مثل هذه الجرائم.

المصدر: وكالات

 

 

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