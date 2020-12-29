مصر.. المحكمة العسكرية تصدر عقوبات مشددة على عشرات الإرهابيين

عاقبت المحكمة العسكرية في مصر 168 متهما بالسجن المؤبد، والمشدد 15 عاما لـ 36 متهما بتهمة تأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش".

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وأكدت المحكمة في حكمها أن المتهمين ارتكبوا 63 جريمة في شمال سيناء تحت مسمى التنظيم المعروف إعلاميا بقضية "ولاية سيناء 4".

وعاقبت المحكمة 119 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وبالمشدد 7 سنوات لـ 50 متهما، وعاقبت 17 متهما بالسجن لمدة 10سنوات، والسجن 5 سنوات لـ 42 متهما، والسجن 3 سنوات لـ 89 متهما، وبراءة 35 متهما آخرين، كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية للوفاة لمتهم واحد.

وضمت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.

المصدر: "مصراوي"