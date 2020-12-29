وزير الدفاع الكويتي يؤكد متابعة برامج التحديث والصيانة لمختلف الأسلحة والمعدات العسكرية

أكد وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي "المحافظة على درجة الاستعداد ومتابعة برامج التحديث والصيانة لمختلف الأسلحة والمعدات العسكرية وصولا بمنظومة العمل العسكري".

وفي كلمة ألقاها أمام رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، شدد على "ضرورة الالتزام بتحقيق وتنفيذ أهداف وتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى النهوض بمستوى العمل وكفاءة الأداء لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة سعيا للوصول إلى مفهوم العمل الجماعي المشترك لتحقيق آمال وتطلعات وثقة القيادة السياسية التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين".

وأكد "مواصلة واستمرار وزارة الدفاع الحفاظ على درجة الاستعداد والجاهزية لتقديم كل أشكال الدعم والمساندة لمختلف الجهات الرسمية في البلاد".

المصدر: "الأنباء"