تركيا تعلن عن "تحييد" 3 مسلحين أكراد شمال سوريا وسط اشتباكات مستمرة في المنطقة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أن قواتها الخاصة تمكنت من "تحييد" 3 مسلحين تابعين لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية شمال سوريا.

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وقالت الوزارة، في بيان مقتضب عبر "تويتر"، إن مجموعة من قواتها الخاصة "كومانكوز" حيدت 3 "إرهابيين" من "وحدات حماية الشعب" حاولوا التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام" "لتعكير صفو أجواء السلام والأمن هناك".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه عدة قرى وبلدات مجاورة لمنطقة عملية "نبع السلام" الخاضعة لسيطرة تركيا اشتباكات بين "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل "وحدات حماية الشعب" عمودها الفقري، والقوات التركية والفصائل المسلحة المتحالفة معها والمنضوية تحت لواء "الجيش الوطني السوري".

وبسطت تركيا سيطرتها على منطقة يمتد عمقها نحو 30 كيلومترا جنوبا عن الحدود التركية السورية في شمال شرق سوريا، وذلك منذ إطلاق عمليتها العسكرية "نبع السلام" في 9 أكتوبر 2019، ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة إرهابية وذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني".

ويسود حاليا هدوء نسبي في المنطقة، بعد توصل تركيا إلى اتفاقين منفصلين مع الولايات المتحدة وروسيا، يومي 17 و22 أكتوبر 2019، ينص الأول على سحب الوحدات الكردية من منطقة عملية "نبع السلام" فيما يقضي الثاني بإبعاد المقاتلين الأكراد عن الحدود السورية التركية إلى عمق 30 كيلومترا جنوبا.

المصدر: RT