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"حماس" تنعى المخرج السوري حاتم علي وتعتبره "صوتا عربيا وطنيا"

أخبار العالم العربي

Reuters AJ/SU
المخرج السوري الكبير حاتم علي
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نعت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، المخرج السوري الكبير حاتم علي، الذي وافته المنية في مصر إثر أزمة قلبية مفاجئة.

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وجاء في بيان الحركة أنها "تنعى المخرج العربي السوري حاتم علي، وتتقدم من الشعب السوري الشقيق، ومن ذوي الفقيد بخالص التعازي وأصدق المواساة".

وأضاف البيان أن "الفقيد حاتم علي جسد بأعماله الفنية الرائعة صوت العروبة الصادق نحو فلسطين وقضيتها العادلة، وأعاد فلسطين والقضايا القومية كلها إلى سلم الأولويات، في وقت هرول فيه بعض العرب نحو التطبيع مع هذا الكيان الغاصب".

وتابع: "برحيل المبدع علي تفقد فلسطين صوتا عظيما من الأصوات العربية الوطنية التي عرفت كيف تدافع عن قضايا الأمة من زاوية الفن والدراما التي تلامس قلوب الملايين".

المصدر: RT

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