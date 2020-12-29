تل أبيب قد تقصِّر فترة الإغلاق العام إذا كان التلقيح مشجعا..وممكن عودة الحياة إلى طبيعتها في أبريل

أعلن نهمان آش، المفوض الإسرائيلي لشؤون وباء كورونا، الثلاثاء، أن فترة الإغلاق العام الوقائي في بلاده قد يجري تقصيرها، في حال أعطت حملة التطعيم باللقاح نتائج مشجعة على إعادة الفتح.

وأوضح بالقول، في حديث إلى إذاعة كان ريشيت بيت": "قد يحدث أن يؤثر اللقاح في الأشياء بما يؤدي إلى عدد مصابين أكبر، لكن بعدد أقل من المرضى ذوي الحالة الخطيرة".

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وسبق للبروفيسور نهمان آش أن عبّر لـ"إذاعة الجيش" الإسرائيلي، في منتصف الشهر الجاري، عن أمله في أن تسمح حملة التطعيم ضد وباء كورونا، في حال سارت الأمور على ما يرام، بالعودة إلى حياة طبيعية نسبيا بحلول عيد الـ"باسوفير" اليهودي الذي يبدأ في نهاية مارس/آذار المقبل. واستند البروفيسور في توقعاته إلى افتراض نجاح النظام الصحي الإسرائيلي، بحلول هذا التاريخ، في تجسيد خطته باستعمال نحو 7 ملايين جرعة من اللقاح لتطعيم المواطنين.

المصدر: صحيفة "Jerusalem Post" /صحيفة "Ha Aretz"