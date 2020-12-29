القوات اللبنانية: الحل الوحيد لأزمات لبنان المتعددة هو انتخابات نيابية مبكرة

دعا رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، اليوم الثلاثاء، إلى "انتخابات نيابية مبكرة تطيح بالأكثرية الحاكمة حاليا"، مشيرا إلى أنها "الحل الوحيد لأزمات لبنان المتعددة".

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وقال جعجع في "تويتر": "أسبوع على اغتيال جو بجاني في وضح النهار، وأمام كاميرات المراقبة، ولا شيء حتى الآن"، وانفجار المرفأ لا شيء، واغتيال العقيد منير أبو رجيلي لا شيء، واغتيال بجاني لا شيء".

وأكدا أنه "لا شيء يرجى من الأكثرية الحاكمة، والحل الوحيد لأزمات لبنان المتعددة، هو انتخابات نيابية مبكرة تطيح بهذه الأكثرية الحاكمة".

أسبوع على اغتيال جو بجاني في وضح النهار وأمام كاميرات المراقبة ولا شيء حتى الآن...

انفجار المرفأ لا شيء؛ اغتيال العقيد منير أبو رجيلي لا شيء؛ اغتيال بجاني لا شيء؛

لا شيء يرجى من الأكثرية الحاكمة، والحل الوحيد لأزمات لبنان المتعددة: انتخابات نيابية مبكرة تطيح بالأكثرية الحاكمة... — SAMIR GEAGEA (@DRSAMIRGEAGEA) December 29, 2020

وقتل المواطن اللبناني، جو بجاني، الأسبوع الماضي، بإطلاق النار عليه من سلاح مزود بكاتم للصوت داخل سيارته المركونة أمام منزله في بلدة الكحالة الجبلية، فيما كان يستعد لتوصيل طفلتيه إلى المدرسة.

ولم يظهر حتى الآن دافع واضح لقتل بجاني (36 عاما)، الذي كان يعمل موظفا بشركة للاتصالات، ومصورا حرا، غير أن هذا لم يمنع وسائل الإعلام المحلية من أن تتساءل عما إذا كان الحادث مرتبطا بتحقيق لا يزال مستمرا في التفجير المدمر الذي وقع بمرفأ بيروت في أغسطس.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن الجريمة نفذت بطريقة احترافية، فيما دوافعها لا تزال مجهولة.

وقال جان بجاني رئيس بلدية الكحالة، إن لا أحد من أصدقاء جو أو أفراد أسرته كان يعلم بأي تهديدات أو أعداء له، ولم يذكر أي شيء قد يربطه بالانفجار.

وغذى عدد من الجرائم الغامضة في الآونة الأخيرة شائعات مماثلة عن صلات مرتكبيها والجهات التي تقف وراءهم بانفجار المرفأ، رغم أن المسؤولين الأمنيين يقولون إنه لا دليل لديهم على ذلك.

المصدر: RT + "رويترز"