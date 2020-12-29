مصر.. شقيق "بيغ رامي" يحسم الجدل حول أزمة ظهوره في الإعلام

أكد إيهاب السبيعي، شقيق رامي السبيعي، الشهير بـ"بيغ رامي"، أن شقيقه لم يطلب أي أموال مقابل ظهوره في الإعلام بمصر.

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وأضاف السبيعي لجريدة "اليوم السابع"، أن هناك شركة راعية لابد من العودة لها وبالاتفاق مع رامي يتم تحديد ظهوره الإعلامي، والشركة الراعية تتولى هذا الأمر.

ونوه بأن شقيقه منزعج من انتشار الخبر على صفحات التواصل الاجتماعى، وعدد من المواقع الاخبارية بتحديد مبلغ 500 ألف جنيه مقابل ظهور شقيقه في الإعلام.

وأكد أيهاب السبيعي، أن رامي لم يطلب يوما أي مبالغ مالية نظير ظهوره في الإعلام على مدار حياته، برغم حياته الحافلة ومشاركته في المسابقات العالمية وحصوله على المركز الثاني على مستوى العالم عام 2017، قبل حصوله على المركز الأول عالميا هذا العام.

وضجت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المصرية خلال الساعات الماضية، بعد تداول أنباء حول رفض برنامج "معكم منى الشاذلي" منح بطل العالم "بيغ رامي" 500 ألف جنيه مصري مقابل ظهوره في البرنامج.

وتسبب بيان متداول حول رفض ظهور رامي باستياء كبير، حيث أكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض الفنانين يظهرون على الشاشات مقابل مبالغ طائلة مقارنة بـ"بيغ رامي".

المصدر: اليوم السابع