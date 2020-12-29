الصدر: نطمح للحصول على 100 مقعد في الانتخابات المقبلة

أكد صلاح العبيدي، المتحدث باسم زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، أن التيار يطمح للحصول على 100 مقعد في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال العبيدي خلال مؤتمر صحفي في محافظة النجف: "هناك نية وطموح للحصول على 100 مقعد في الانتخابات المقبلة، لمسك زمام الأمور".

وأضاف أن "بقاء عمل المحافظات من دون رقيب، بعد توقف عمل مجالس المحافظات، من الممكن أن يكون باباً من أبواب الفساد".

من جهته أكد المسؤول الإعلامي لمكتب الصدر، حيدر الجابري، خلال المؤتمر "أهمية دمج انتخابات مجلس النواب مع انتخابات مجالس المحافظات".

ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق في السادس من يونيو المقبل، وفقاً للموعد الذي حدده رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي.

المصدر: "واع" + RT