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الصحة الفلسطينية: اللجنة الوبائية رفعت توصية بتجديد الإجراءات الوقائية المفروضة منذ أسبوعين

أخبار العالم العربي

الصحة الفلسطينية: اللجنة الوبائية رفعت توصية بتجديد الإجراءات الوقائية المفروضة منذ أسبوعين
Reuters
أرشيف
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن اللجنة الوبائية رفعت توصية لرئاسة الوزراء ولجنة الطوارئ العليا، بتجديد الإجراءات الوقائية المفروضة منذ أسبوعين، للحد من تفشي فيروس كورونا.

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وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، في مقابلة مع إذاعة صوت فلسطين، اليوم الثلاثاء، أن نتائج إيجابية تحققت نتيجة الإجراءات الحكومية خلال الأسبوعين الماضيين، وانعكس ذلك على المنحنى الوبائي، "حيث تسطح المنحنى، أي أنه بدأ بالانكسار".

وتابعت: "توصيتنا بتجديد الإجراءات تنبع من أهمية زيادة انكسار وتراجع حدة المنحنى الوبائي".

وأوضحت وزيرة الصحة أنه لا تزال أعداد الإصابات عالية رغم تراجعها، إضافة إلى أن الفحوص الإيجابية لا تزال أعلى من الحد المطلوب، مشيرة إلى أن الإشغال في المستشفيات لا يزال مرتفعا، كذلك أعداد الوفيات نتيجة الفيروس، وهي أمور تنظر إليها لجنة الوبائيات لتقييم الوضع الوبائي في فلسطين.

وبخصوص اللقاح ضد كورونا، أكدت وزيرة الصحة أن "الحكومة والوزارة راسلتا الشركات الأربع المتخصصة بإنتاج اللقاح، والتي تم التوصية بها من قبل منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى 3 مصانع أخرى أصبحت متقدمة جدا في موضوع اللقاحات وتصنيعها، وقريبا ستكون لدينا إجابات واضحة، وخطة شاملة لتوزيع اللقاح، حيث بدأت كوادر من وزارة الصحة بالتدرب على كيفية إعطاء اللقاح".

المصدر: RT

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