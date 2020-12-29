نجل سامي عنان يوضح حقيقة ظهور والده في كلمة متلفزة

قال سمير سامي عنان، نجل رئيس الأركان المصري السابق، سامي عنان، إنه تفاجأ خلال الساعات الماضية، بخبر مزيف نشر على صفحات بـ "فيسبوك" بأن هناك كلمة متلفزة لولده للتعليق على الأحداث.

وأضاف نجل عنان خلال مداخلة على فضائية "صدى البلد" أمس الاثنين، أن "تلك الصفحات تدار من خارج مصر، ولا صحة لما يروج له من شائعات عن إلقاء الفريق سامي عنان أي بيان".

ولفت عنان الابن إلى أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ووزارة الداخلية، منوها بأن هذه "الصفحات تدار من الخارج بدعم من الجماعة الإرهابية الإخوان"، مؤكدا على أن: "الفريق سامي عنان ليس له صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعداء الوطن من الإخوان هم من يسعون إلى نشر القلق والبلبة".

وناشد الأجهزة المصرية الأمنية المعنية التصدي لكل الصفحات الموجودة على المواقع باسم الفريق سامي عنان.

المصدر: تلفزيون صدى البلد