مصر..محكمة جنايات القاهرة تنظر في إعادة محاكمة وزير المالية السابق

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، في إعادة إجراءات محاكمة وزير المالية السابق، يوسف بطرس غالي، في قضية "كوبونات الغاز".

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ومن المقرر في هذه الجلسة، الاستماع للمرافعات حول هذه القضية، وذلك بعد أن حكمت محكمة جنايات القاهرة في أبريل 2013، على يوسف غالي بالسجن المؤبد غيابيا، في حين تقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة.

من جانبها، وجهت النيابة العامة لوزير المالية السابق، تهمة ارتكاب جرائم العدوان على المال العام، والإضرار العمدي به، بما قيمته نحو 20 مليون جنيه مصري، والتزوير في محررات رسمية، وذلك بسبب استصدار موافقة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، على التعاقد مع شركة "ثري إم إيجيبت ترادينج ليمتد"، بوكالة شركة "إكسيل للنظم"، على صفقة توريد 45 مليون دفتر "كوبونات" مؤمنة ضمن مشروع تطوير أسلوب توزيع أسطوانات "البوتغاز"، من خلال "كوبونات" مطبوعة، بإجمالي مبلغ 28 مليونا و536 ألف جنيه.

المصدر: RT