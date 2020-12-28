العراق.. التحقيق بمقتل سليماني والمهندس وصل إلى "مراحل متقدمة"

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الاثنين، وصول التحقيق في حادثة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، إلى "مرحلة متقدمة".

وذكر بيان صحفي لمجلس القضاء الأعلى، أن "محكمة التحقيق المختصة قطعت مرحلة متقدمة في التحقيق بالحادث واستكملت جوانبه كافة، إذ تم جمع الأدلة من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع الى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه، بغية إنجاز التحقيق على أتم وجه".

وأضاف: "دونت محكمة التحقيق أقوال المسؤولين في مطار بغداد الدولي وبعض منتسبي شركة G4S (شركة أمنية تحمي مطار بغداد) المتواجدين في موقع الحادث بتاريخ حدوثه".

وأشار إلى "تدوين أقوال الممثل القانوني لوزارة الخارجية العراقية والممثل القانوني لسفارة إيران في بغداد الذي طلب الشكوى بحق كل من يثبت ارتكابه للجريمة أو تورطه فيها نيابة ع "ذوي الشهداء".

وبحسب البيان، تم الإطلاع على ما توصلت إليه اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الديواني لمكتب رئيس الوزراء في 8 /1/2020 العاملة تحت إشراف قاضي التحقيق المختص، وعلى المقاطع الفيديوية التي تتضمن بيانات رسمية للرئيس الأميركي وهو يعلن إصداره أمر تنفيذ العملية.

وتابع، أن "الأيام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال حالما يتم اكتمال إجراءات التحقيق استناداً لما أوضحه قاضي التحقيق المختص في محكمة التحقيق المركزية التي تتولى التحقيق في هذه القضية".

المصدر: RT