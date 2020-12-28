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شركة الغاز الإيرانية: خفض الإمدادات للعراق بسبب متأخرات تجاوزت 6 مليارات دولار

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شركة الغاز الإيرانية: خفض الإمدادات للعراق بسبب متأخرات تجاوزت 6 مليارات دولار
Reuters CJF/KS/SN/DH/GS//WY/
حقل غاز إيراني
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قالت شركة الغاز الوطنية الإيرانية اليوم الاثنين إنها خفضت الإمدادات إلى العراق بسبب متأخرات تجاوزت 6 مليارات دولار.

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وأضافت الشركة في بيان أن "وزارة الكهرباء العراقية مدينة بما يزيد على 5 مليارات دولار هي قيمة فواتير الغاز لشركة الغاز الوطنية الإيرانية، منها 3 مليارات دولار لا تزال محجوبة ولا يمكن الوصول إليها في المصرف العراقي للتجارة، فضلا عن ديون مستحقة بما يزيد على ملياري دولار".

وجاء في البيان أنه "بالإضافة إلى ذلك، يدين الجانب العراقي بما يزيد على مليار دولار لشركة الغاز الوطنية الإيرانية عن مخالفات تعاقدية بموجب الاتفاق".

وقال مسؤول عراقي أمس الأحد إنه من المقرر أن يزور وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان بغداد غدا الثلاثاء لمناقشة الفواتير غير المسددة مع نظيره العراقي.

وقد يؤدي نقص الكهرباء التي يخشاه العراق إلى مزيد من الضغط على حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ولا تستطيع إيران الوصول إلى أصول بمليارات الدولارات في عدة دول بسبب العقوبات الأمريكية.

المصدر: "رويترز"

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