فنان مصري مشهور يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن الفنان المصري مجدي صبحي، المشهور في مسلسل "عائلة ونيس" وشقيق الفنان محمد صبحي عبر صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك" إصابته بفيروس كورونا.

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وقال الفنان في منشور له: "عندي كورونا، أشكر أخي الفنان الكبير محمد صبحي صاحب الإنسانيات العظيم ووقوفه معي في هذه الأزمة الكبيرة واتصالاته على أعلى مستوى لإنقاذي".

وأوضح الفنان المصري في تصريحاته لجريدة "اليوم السابع" المصرية، أنه يتواجد داخل أحد مستشفيات المهندسين بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث يعاني من ارتفاع كبير في درجة الحرارة مع رعشة في الجسم بالكامل.

وقال الفنان مجدي صبحي، إنه يعيش لحظات سيئة للغاية حيث يعاني من صعوبة في الكلام والتنفس، معلقا: "تعبان أوى أدعولي كورونا مبهدلاني".

المصدر: "اليوم السابع" + "الأهرام"