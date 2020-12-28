انهيار بناية في مدينة "الجزائر التاريخية" القصبة

انهارت بناية في مدينة الجزائر التاريخية المعروفة بـ"القصبة" مساء أمس الأحد، دون تسجيل خسائر بشرية، إلا أن الانهيار أدى إلى تشريد 5 عائلات.

وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن سكان البناية البالية المنهارة انتبهوا إلى مؤشرات أنبأتهم باقتراب سقوطها فتركوها قبل نصف ساعة من حلول الكارثة.

نموذج للانهيارات وقع في صيف 2020:

ويتكرر انهيار بنايات مدينة الجزائر التاريخية، التي يعود تشييدها إلى الحقبة العثمانية من تاريخ البلاد بين بداية القرن 16 الميلادي وسنة 1830، وهو تاريخ وقوع البلاد في قبضة الاحتلال الفرنسي، يتكرر منذ عقود، ويتم ترحيل المنكوبين في كل مرة إلى مساكن جديدة في ضواحي العاصمة الجزائرية. فيما يبقى ترميم هذا الكنز المعماري التاريخي غامض الآفاق ومصدر انتقادات كثيرة للسلطات بالنظر إلى الأموال الضخمة المنفقة على ترميمه وتجديده، بصفته تراثا ثقافيا جزائريا ومصنفا تراثا عالميا لدى منظمة اليونيسكو.

المصدر: RT + صحيفة "الشروق" الجزائرية