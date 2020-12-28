أكار يؤكد ضروة القضاء على الإرهاب لحماية أمن وحدود بلاده

أكد وزير الدفاع التركي لنظيره العراقي أن أنقرة مصممة على حماية أمنها وحدودها للقضاء عل الإرهاب.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار لنظيره العراقي في أنقرة: "قواتنا المسلحة مصممة على حماية أمن مواطنينا وحدودنا والقضاء على الإرهاب".

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وتقوم وزارة الدفاع التركية بعمليات قصف لحزب العمال الكردستاني (التركي) الذي ينشط في المناطق الجبلية الحدودية بشمال العراق، ورغم مطالبات بغداد الكثيرة بالتوقف عن قصف الأراضي العراقية، إلا أن أنقرة مستمرة في ذلك وتعتبره "دفاعا عن أمنها القومي".

المصدر: الأناضول