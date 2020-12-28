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مصر تعلن عن إجراءات جديدة للمغادرة من السعودية

أخبار العالم العربي

مصر تعلن عن إجراءات جديدة للمغادرة من السعودية
Reuters
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أعلنت شركة "مصر للطيران" المصرية، عن بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة اعتبارا من غد الثلاثاء.

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وأكدت أن السفر سيكون وفقا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة، يأتى ذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن السماح بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية.

وطالبت مصر للطيران في بيان لها من عملائها الراغبين في السفر من المملكة العربية السعودية إلى مصر بضرورة التواصل مع مكاتب مصر للطيران بالمملكة.

وكانت قد ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المملكة قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر.

المصدر: اليوم السابع

 

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