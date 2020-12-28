عضو في اللجنة الوطنية للأوبئة يكشف تفاصيل حالة المصابين بفيروس كورونا المتحور في الأردن

كشف عضو اللجنة الوطنية للأوبئة الأردنية، الدكتور أسامة أبو العطا، أن المصابين الاثنين بالفيروس المتحور في الأردن، حالتهما الصحية تتحسن.

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وقال أبو العطا، خلال تصريحات لبرنامج "صوت حياة" الأردني، إن الوضع الصحي للزوجين المصابين، يتحسن، والأعراض لديهما خفيفة، موضحا أنهما يتواجدان في العزل المنزلي حاليا.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت أمس الأحد، عن اكتشاف إصابتين بالفيروس المتحور( الذي ظهر أولا في بريطانيا) في الأردن، لزوجين عائدين من بريطانيا.

ونوه أبو العطا، إلى أن احتمال تسجيل إصابات جديدة، بالفيروس المتحور في الأردن، ممكن " لأنه قد يكون منتشرا في الكثير من دول العالم".

وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن الطفرة قد تزيد احتمالية إصابة الأطفال بفيروس كورونا.

وأضاف أبو العطا، أنه "في حال صحت هذه الدراسات فإن أعراض الإصابة ستكون خفيفة على الأطفال".

المصدر: "حياة إف إم" الأردنية