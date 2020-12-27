نصر الله: الرياض تعهدت بتحمل كافة تكاليف الحرب التي قد تنتج عن اغتيالي

قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، إن السعودية قدمت تعهدا بتغطية كافة نفقات الحرب التي قد تنتج عن اغتياله.

وفي حديث لقناة "الميادين"، قال نصر الله: "في أول زيارة قام بها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث ملف الموافقة على اغتيالي شرط أن تقوم واشنطن بذلك".

ولفت إلى أن أكثر من جهة أرسلت إليه تحذيرات بأن هناك توجه من هذا القبيل.

وأضاف نصر الله: "الأمريكيون قالوا (لابن سلمان) إننا سنعهد بهذا الأمر إلى إسرائيل".

وتابع: "حصل نقاش أن اغتيالي قد يؤدي إلى حرب، إلا أن الجانب السعودي قال إنه مستعد لدفع كافة تكاليف الحرب حال وقوعها".

ومن جهة أخرى، اعتبر نصر الله أن "شخصية ترامب متهورة ولا يمكن توقع أي شيء منه..يجب أن نكون حذرين للغاية ويقظين خلال الفترة المتبقية من ولايته".

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المصدر: "الميادين"