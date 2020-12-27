إعلام إسرائيلي: شركات سعودية ترغب بالاستثمار في تل أبيب عبر البحرين

أفادت إذاعة "كان" الإسرائيلية، بأن شركات سعودية من مختلف القطاعات أبدت اهتمامها بالاستثمار في تل أبيب عبر البحرين، مشيرة إلى أنه تم عقد اجتماعات في المنامة لبحث الموضوع.

وأشارت الإذاعة الإسرائيلية، إلى أن "هذه الشركات المختلفة ولا سيما شركات في مجال التكنولوجيا، ترغب في استغلال الفرصة بعد إقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل ودول الخليج".

وقال مصدر شارك في الاجتماعات لـ"كان": "يظهر أن الأمور تتغير في المملكة العربية السعودية".

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المصدر: "I24"