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الرئيس السوري يصدر مرسوما بشأن أصحاب المنشآت في المناطق المحررة

أخبار العالم العربي

الرئيس السوري يصدر مرسوما بشأن أصحاب المنشآت في المناطق المحررة
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أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا يقضي باعفاء أصحاب المنشآت المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات في المناطق المحررة، من فوائد التأخرعن سداد الاشتراكات.

وجاء في بيان المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2020 :" إعفاء أصحاب المنشآت المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المناطق المحررة منذ بداية عام 2019 من الفوائد والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم، إذا تم تسديدها خلال فترة عام من تاريخ صدور المرسوم".

الرئيس السوري يصدر مرسوما بشأن أصحاب المنشآت في المناطق المحررة

الرئيس السوري يصدر مرسوما بشأن أصحاب المنشآت في المناطق المحررة

الرئيس السوري يصدر مرسوما بشأن أصحاب المنشآت في المناطق المحررة

المصدر: الرئاسة السورية 

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