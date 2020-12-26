السيسي يبحث مع رئيس وزراء مصر ووزير الدولة للإعلام استراتيجية عمل وزارته

اجتمع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، حسبما أفادت الرئاسة المصرية.

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وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض "استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام".

وأشار راضي إلى أن رئيس الدولة وجه "بالعمل المستمر من أجل مواكبة التطور التكنولوجي المتنامي في مجال الإعلام والارتقاء بآليات التواصل مع جميع فئات المجتمع، بهدف إتاحة المعرفة والمعلومات الصحيحة والدقيقة من المصادر الموثوقة، الأمر الذي يعزز من الوعي المجتمعي ويدعم الحفاظ على الهوية المصرية".

وعرض أسامة هيكل أبرز محاور استراتيجية عمل وزارة الدولة للإعلام، والتي تهدف إلى "ترسيخ الالتزام بمبادئ وقيم العمل الإعلامي، وضمان التحلي بالمصداقية والشفافية في عمل وسائل الإعلام، وتعزيز الاهتمام بالتربية الفكرية والإعلامية للأجيال الجديدة، وتطوير نظم التدريب للكوادر الإعلامية.

كما استعرض وزير الدولة للإعلام رؤية الوزارة تجاه رقمنة الإعلام المصري "بهدف صياغة منظومة إعلامية متطورة قادرة على استيعاب أكبر عدد ممكن من الجمهور".

ناصر حاتم

المصدر: RT