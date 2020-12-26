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لبنان يسجل انخفاضا بعدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا

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لبنان يسجل انخفاضا بعدد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا
Reuters ISSAM ABDALLAH
فريق طبي لبناني
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 12 وفاة و1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1379، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 169472.

وكانت الوزارة أعلنت في 24 ديسمبر الحالي عن تسجيل 20 وفاة و2708 إصابات بالفيروس، بينما أعلنت في 25 الحالي عن تسجيل 14 وفاة و2136 إصابة.

 

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"

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