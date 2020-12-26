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السعودية تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

أخبار العالم العربي

السعودية تسجل انخفاضا في الإصابات والوفيات اليومية بكورونا
Reuters Ahmed Yosri
الرياض.
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، تسجيل 163 إصابة و8 وفيات جديدة بفيروس كورونا، في تراجع لكلا المؤشرين مقارنة مع بيانات أمس الجمعة.

 وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 163 حالة لتصل الحصيلة العامة للمصابين المسجلين إلى 362066 شخصا، وتعتبر حالات 2886 منهم نشطة، بينها 383 حرجة.

وتشير إحصائية اليوم إلى تراجع نسبي لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في السعودية خلال الأيام الأخيرة، وسجلت المملكة في 23 ديسمبر 177 حالة، وفي 24 ديسمبر 189، وفي 25 ديسمبر 178.

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كما أفادت الوزارة برصد 8 وفيات جديدة ناجمة عن المرض لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في السعودية إلى 6176 متوفيا.

وسبق أن بلغ هذا المؤشر يوم 23 ديسمبر 9 وفيات، وفي 24 ديسمبر 11 حالة، وفي 25 ديسمبر 9.

كما ذكرت الوزارة أن عدد المتعافين من "COVID-19" وصل إلى 353004 أشخاص، بعد تسجيل 189 حالة شفاء جديدة.

وأطلقت السعودية، يوم 17 ديسمبر، حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية.

المصدر: RT

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