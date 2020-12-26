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أول تعليق من "حزب الله" على الانفجار بدورية للجيش الإسرائيلي قبالة العديسة

أخبار العالم العربي

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علق عضو كتلة "حزب الله" البرلمانية، النائب على فياض على الانفجار الذي وقع عند الحدود اللبنانية الجنوبية قبالة بلدة العديسة قضاء مرجعيون بدورية للجيش الاسرائيلي عند "مسكفعام".

وقال فياض: "لم يحصل أي عمل عسكري عابر للحدود في فلسطين وما حصل لا علاقة للمقاومة به".

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وسائل إعلام لبنانية: انفجار بدورية إسرائيلية على الحدود
وسائل إعلام لبنانية: انفجار بدورية إسرائيلية على الحدود

وأضاف فياض: "نلاحظ منذ فترة أن الاسرائيلي قلق والمقاومة عندما تقوم بعمل ما، تعلن عنه صراحة وما حصل هو داخل الحدود في فلسطين وعلى أغلب التقديرات فانه يأتي ضمن المناورات والتدريبات التي يقوم بها".

إلى ذلك أفادت قناة "الميادين" اللبنانية في وقت سابق من اليوم السبت بـ"انفجار قنبلة بدورية إسرائيلية فجر اليوم، في الجانب المحتل من بلدة العديسة"الحدودية.

المصدر: الجديد

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