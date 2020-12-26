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الحكومة السودانية تعلن موعد بدء عمل "يونيتامس" لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد

أخبار العالم العربي

الحكومة السودانية تعلن موعد بدء عمل
Reuters YANA PASKOVA
علم الأمم المتحدة
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أكدت الحكومة السودانية أن بداية يناير المقبل هو الموعد المحدد لبدء عمل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة (يونيتامس)، لدعم المرحلة الانتقالية في البلاد.

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وأشارت اللجنة الوطنية السودانية للتنسيق مع البعثة الأممية الجديدة، إلى أن البعثة الجديدة ستعمل على إكمال ما تبقى من المهام الإدارية لبعثة "يوناميد"، بالتعاون مع حكومة السودان، عبر كافة الأجهزة المختصة.

كما أوضحت خلال بيان أن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2559، الخاص بالانسحاب السلس لبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد)، سيمهد الطريق فعليا لبدء عمل البعثة المتكاملة بداية الشهر المقبل"، لافتة إلى أن "السودان قادر ومؤهل على حماية مواطنيه، أينما كانوا، بعد قرار انسحاب اليوناميد".

المصدر: صحيفة "السوداني"

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