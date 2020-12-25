مصر..سجن مسؤول الجهاز السري لتنظيم "الإخوان المسلمين"

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات قنا المصرية، برئاسة المستشار أشرف محمد عبد الباقي، سجن مسؤول الجهاز السري لتنظيم "الإخوان المسلمين"، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنه "وردت معلومات لإدارة جهاز الأمن الوطني المصري في قنا، بتجنيد "م.م" من الخارج، وتكليفه بإحياء التنظيم السري لـ"الإخوان المسلمين"، وتنفيذ أعمال عدائية وإثارة ونشر الرعب والفوضى، واستهداف المؤسسات الحكومية".

وأشارت إلى أنه "بعد استئذان النيابة تمكن فريق الأمن الوطني من ضبطه.. وبحوزته جهاز حاسب آلي يتضمن منشورات ودعوة المواطنين إلى العنف".

ناصر حاتم

المصدر: RT